إرهابيو تركيا يخرقون الهدنة في ريف إدلب

عواصم (وكالات)

خرقت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي اتفاق وقف الأعمال القتالية واعتدت بعدة قذائف مدفعية على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس أن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي أطلقت الليلة قبل الماضية عدة قذائف مدفعية على مدينة سراقب من بلدة المسطومة حيث تتواجد نقاط الاحتلال التركي.

وأضافت أنه منذ تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية في السادس من الشهر الماضي خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف الصاروخية على نقاط الجيش والمناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية .

إلى ذلك، قُتل 103 مدنيين على الأقل خلال شهر مارس في سوريا، في أدنى حصيلة قتلى شهرية في صفوف المدنيين منذ بدء النزاع قبل تسع سنوات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

ووثق المرصد حصيلة القتلى المدنيين الأعلى منذ اندلاع النزاع والبالغة 1590 في شهر يوليو 2016، على وقع معارك عنيفة حينها بين قوات النظام والفصائل المعارضة في مدينة حلب في شمال البلاد.

ودعت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد للتصدي للتهديد الذي يشكله فيروس كورونا، في وقت حذرت فيه منظمات إنسانية من كارثة صحية إذا ضرب الوباء مخيمات النزوح المكتظة أو السجون الحكومية.

في غضون ذلك، كشفت مصادر في المعارضة السورية أن القصف الإسرائيلي الذي طال مطار الشعيرات في محافظة حمص وسط سوريا استهدف اجتماعاً رفيع المستوى لضباط من الجيش السوري والإيراني بينهم قائد فيلق القدس الإيراني.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن «القصف الذي طال مطار الشعيرات مساء الثلاثاء بطائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدف طائرات نقل عسكرية إيرانية، واجتماعاً لعدد من قادة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، بينهم القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني وتأكيد مقتل الجنرال في الحرس الثوري أحمد رضا بوردستان». وأوضحت المصادر أن «قيادات أمنية عالية المستوى توجهت من العاصمة دمشق بالحوامات إلى المطار». وكان مصدر عسكري قال في بيان إن «الطيران الحربي الإسرائيلي قام من فوق لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه شرق حمص، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها». وقال سكان في محافظة حمص إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت عشرات القذائف في سماء محافظة حمص وشوهدت انفجارات في سماء المنطقة.

من جهته قال المرصد إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية «قصفت مطار الشعيرات في حمص بأكثر من ثمانية صواريخ»، مشيراً إلى أنّ هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.