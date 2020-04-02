الجزائر: تعليق الدراسة والنقل الجوي لأجل غير مسمى

محمد إبراهيم (الجزائر) أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التدريب المهني إلى أجل غير مسمى في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» ومكافحته، بينما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تمديد تعليق الطيران الداخلي والدولي إلى أجل غير مسمى أيضاً.

وواصل عدد المصابين ارتفاعه بنسب كبيرة إذ بلغ أمس 847 حالة إصابة و58 حالة وفاة، بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة و130 إصابة.

وقرر تبون استحداث علاوة استثنائية لفائدة موظفي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، العاملين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته، تتراوح بين 10 آلاف دينار (نحو 60 دولاراً) إلى 40 ألف دينار (نحو 240 دولاراً)، واستبعد تبون الذهاب إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات الوطن في الوقت الحالي.

ووقع تبون أمس مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو عن 5037 محبوساً، بهدف تخفيف الكثافات في السجون.

إلى ذلك قضت محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة أمس بالسجن لمدة 15 عاماً بحق عبدالغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) وغرامة مالية 8 ملايين دينار بعد إدانته بتهم الفساد المالي.

كما قضت المحكمة في نفس القضية أيضاً بمعاقبة عبدالغني زعلان، وزير النقل الأسبق، بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون دينار، وسجن بقية المتهمين لمدد متفاوتة مع غرامات تتراوح بين 500 ألف دينار، ومليون دينار.

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