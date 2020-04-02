الجيش الليبي: الاستهداف البحري التركي تطور خطير

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

شنت بارجة تركية هجوماً بالصواريخ من عرض البحر استهدف تمركزات لوحدات الجيش الوطني الليبي في منطقة العجيلات غرب البلاد. ووصف اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، الهجوم التركي بالتطور الخطير في العمليات العسكرية الجارية غرب البلاد، وبأنه يشكل استمراراً لتدخل البحرية التركية في غزو ليبيا عسكرياً.

وأكد أن البوارج التركية كانت في السابق ترافق سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وأعلنت الكتيبة 165 مشاة صبراتة التابعة للجيش الليبي أن قطعة بحرية أطلقت صاروخاً من نوع «RIM-67»، مشيرة إلى سقوطه جنوب مدينة العجيلات بمنطقة «ظهرة عرفة» من دون وقوع أي أضرار بشرية.

وقالت الكتيبة إن عدد 3 صواريخ من طراز RIM-66 أطلقت من قطعة بحرية تركية تتواجد في عمق البحر مقابل ساحل مدينة العجيلات، بعد أن قدمت من اتجاه طرابلس، ما أدى إلى سقوط صاروخ في أرض فضاء وآخر سقط في مياه البحر والأخير انفجر في السماء.

بدوره أكد السياسي والحقوقي الليبي محمد جبريل اللافي أن العمليات التركية تعد خرقاً لقرارات مجلس الأمن، متهماً أنقرة بانتهاك المواثيق والأعراف الدولية، موضحاً أن قصف تركيا لمدن ليبية يعد جريمة حرب ولابد من معاقبتها على ذلك.

ودعا اللافي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقفاً حاسماً تجاه التدخلات التركية، مشيراً إلى أن القيادة العامة للجيش لديها عقيدة للقضاء على الإرهاب والقضاء على الوجود التركي في ليبيا.

ولفت السياسي الليبي إلى أن التدخلات التركية لن تثني أبناء الشعب الليبي عن تحرير ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن تركيا تسعى لاحتلال الأراضي الليبية وهو ما يرفضه الشعب الليبي وسيقاوم المحتل التركي.

في السياق ذاته، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيّرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد، وهي ثالث طائرة مسيّرة يتم إسقاطها خلال الـ48 ساعة الماضية.

إلى ذلك، شنّت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي عدداً من الغارات الجوية استهدفت مواقع وتمركزات لميليشيات «الوفاق» في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان مقتضب لها أن الغارات ما زالت مُستمرّة. بدوره، جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، دعوته إلى الأطراف بضرورة إيقاف القتال الجاري على الفور، والسماح للأجهزة الطبية بأداء مهامها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، بإعادة تصدير النفط، وفتح الحقول في أقرب وقت، منوّهاً إلى أن هذا الإجراء سيشجع الشركات الأجنبية على العوة إلى ليبيا في المستقبل.