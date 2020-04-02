السودان: اتهام 16 من قيادات نظام البشير بانقلاب 1989

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم) وجهت لجنة التحقيق في انقلاب يونيو عام 1989 اتهاماً رسمياً للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و16 من رموز حكومته بتدبير انقلاب عسكري وتقويض النظام الدستوري. وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر قد شكل لجنة للتحقيق في انقلاب «الجبهة الإسلامية» عام 1989، وأمرت باعتقال قيادات مجلس ثورة الانقلاب من مدنيين وعسكريين.

وأكد الخطاب الصادر عن لجنة التحقيق أن تهمة تقويض النظام الدستوري شملت كلاً من البشير، وقيادات مجلس ثورة الإنقاذ العسكريين، بجانب مدنيين، من بينهم أمين عام حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ورئيس الحزب إبراهيم السنوسي.

ودعا السودان الولايات المتحدة إلى الإسراع برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء في واشنطن، بين السفير محمد عبدالله التوم مدير عام الإدارة الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية السودانية والسفيرة أميرة عبدالله عقارب القائم بأعمال السفارة السودانية بواشنطن من ناحية، وتيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية ودونالد بوث المبعوث الأميركي للسودان من ناحية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما تناول أهمية الإسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتسنى التعامل مع المؤسسات المالية والدولية. ونقلت الوكالة عن ناجي إشادته بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، وتجديده دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية.

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