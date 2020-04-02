علماء أوروبيون يبتكرون مادة للتحقق من نتائج اختبارات «كورونا»

بروكسل (وكالات) أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن علماء أوروبيين صمموا مادة جديدة لمراقبة نتائج فحص حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» داخل المختبرات لتجنب النتائج «السلبية الزائفة».

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المادة الجديدة تعطي نتائج أدق في مراقبة تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا كانت إيجابية.

وأوضح البيان أن مادة المراقبة الجديدة لاختبارات فحص الإصابة بكورونا تعمل بشكل صحيح داخل المختبرات.

وتساهم المادة الجديدة في اتخاذ القرار المناسب في تخفيف الإجراءات الحالية لمواجهة كورونا، وبخاصة الابتعاد الجسدي. وقال البيان إنه توجد 3 آلاف عينة من المادة الجديدة جاهزة للإرسال إلى المختبرات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن أنبوباً واحداً من مادة المراقبة الجديدة يكفي داخل مختبر واحد لإجراء 20 ألف اختبار، ومن ثم فإن العينات الجديدة جاهزة لإجراء 60 مليون اختبار في كل أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الأغذية، إن «عمل علماء الاتحاد الأوروبي لتطوير مواد مراقبة الاختبار سيمكن من التحقق مما يصل إلى 60 مليون اختبار في دول الاتحاد». وأضافت «هذا إنجاز كبير لباحثينا وهو أمر حاسم في استراتيجية الخروج عندما يحين الوقت لبدء رفع تدابير الابتعاد الجسدي».

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