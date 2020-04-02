تأجيل قمة المناخ العالمية المقرّرة في نوفمبر بسبب كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الأربعاء، أنّ قمّة الأمم المتّحدة للعمل المناخي "كوب-26" التي كان مقرّراً عقدها في نوفمبر المقبل في مدينة غلاسكو الاسكتلندية أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقاً وذلك بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت الحكومة، في بيان، إنّه "نظراً للتأثير العالمي والمستمرّ لكوفيد-19، فإنّ عقد قمة كوب-26 طموحة وجامعة في نوفمبر 2020 لم يعد أمراً ممكناً".

وأضاف البيان أنّ القمّة ستعقد في مكانها في العام 2021 في موعد سيعلن عنه لاحقاً.

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