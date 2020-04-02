مصر تُدرج «كورونا» في جدول الأمراض المعدية

أحمد شعبان، جمال إبراهيم، ساسي جبيل، وكالات (عواصم)

قررت السلطات الصحية في مصر إدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» ضمن جدول الأمراض المعدية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.

إلى ذلك، أشادت منظمة الصحة العالمية بالاستجابة القوية للحكومة المصرية تجاه تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس، مؤكدةً أن الوضع الراهن في مصر مستقر حتى الآن، ولم تشهد أي ارتفاع حاد في عدد الإصابات، وأن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1720. وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم تسجيل شفاء 99 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 264. وأضاف المتحدث أن معظم المصابين في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة. ولفت المتحدث إلى أن التهاون في الالتزام بالتعليمات يزيد عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وبدورها، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أمس، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، منها 2 في قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تفشي الفيروس، أن 6 حالات إصابة سجلت في رام الله والبيرة و9 أخرى في محافظة القدس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الأراضي الفلسطينية 134 شخصاً، 12 منهم في قطاع غزة. وصرح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بأن هؤلاء المصابين الـ15 هم عمال في مصنع دجاج بمستوطنة عطروت في القدس. أما بخصوص حالة الوفاة بسبب الفيروس في الأراضي الفلسطينية، فأوضحت الوزارة أن الضحية امرأة في الستينيات من عمرها من بلدة بدو شمال غربي محافظة القدس.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن المصابين الجديدين من المحجوزين العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح، مضيفة أن حالتهما مستقرة.

وفي الأردن، أُعلن عن تأسيس صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى «همة وطن»، وتودع فيه التبرعات من داخل المملكة وخارجها بموجب أمر الدفاع الرابع الذي أصدره رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس الأول.

في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا. وذكر بيان للمجلس أن «محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات بالإفراج والإفراج الشرطي منذ العشرين من مارس حتى 1 أبريل».

وفي سوريا، فرضت السلطات أول حالة عزل صحي على بلدة «منين» بريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب الفيروس، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم. وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إنه «تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا». وأوضح يازجي أن تلك الحالة هي واحدة من 10 حالات مسجلة في سوريا، وأوضح أن إجراء العزل تم حفاظاً على صحة المواطنين، ونظراً لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 479 إصابة.

وفي الجزائر، توفي أمس، البرلماني الطيب عبدالقادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا. وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا، نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبدالقادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني».

وفي تونس، مدّدت السلطات لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 مارس في عموم أنحاء البلاد، بهدف احتواء الفيروس، في قرار صدر على الرّغم من مشاركة مئات المواطنين المعوزين في تظاهرة جرت في العاصمة رفضاً للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.