الأمم المتحدة: «كوفيد - 19» أسوأ أزمة عالمية منذ 1945

عواصم (وكالات)

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» على مستقبل المجتمعات والدول، معتبرةً أن الفيروس هو أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أيام صعبة ستأتي في الأسبوعين المقبلين، يأتي ذلك بينما تجاوزت أعداد الإصابات حاجز 910 آلاف و45 ألف وفاة حول العالم، وأعلنت الحكومة الإيطالية تمديد فترة تدابير الطوارئ الاحترازية ضد الفيروس 10 أيام إضافية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على مستقبل المجتمعات والدول، في ظل غياب مستوى التضامن المطلوب عالمياً لمواجهتها. وقال غوتيريش في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، إن فيروس كورونا هو أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وأوضح أن السبب في ذلك هو أن «هذه الجائحة يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنها مرض يمثل تهديداً للجميع في العالم، والثاني هو أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدي إلى ركود، لعلنا لم نر مثيلاً له في الماضي القريب». وأضاف أن «اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة هي أمور تجعلنا نعتقد أن هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية». وشدد الأمين العام على أن هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانباً، وقال: «نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضامنا جميعاً ونسينا الألاعيب السياسية ووعينا أن البشرية بأسرها على المحك».

وقال الأمين العام: «نحن بعيدون عن وجود حزمة عالمية لمساعدة الدول النامية على القضاء على المرض وفي نفس الوقت معالجة عواقبه الوخيمة على سكانها، على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه خطر الاندثار، وعلى أولئك الذين يعيشون خارج الاقتصاد الرسمي والذين لم تعد لديهم أي فرصة للبقاء».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على الأميركيين الاستعداد لأيام صعبة في الأسبوعين المقبلين، فسيمرون وسط الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد. وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده فرقة العمل المكلفة بتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض: «أريد أن يكون كل أميركي مستعداً للأيام الصعبة التي تنتظرنا»، موضحاً: «سنمر بأسبوعين صعبين للغاية». وأضاف: «نأمل بعد ذلك كما يتوقع الخبراء أننا سنبدأ في رؤية بعض الضوء الحقيقي في نهاية النفق ولكن سنمر عبر أسبوعين مؤلمين جداً». وتوقعت فرقة العمل المكلفة بتنسيق جهود التصدي للفيروس أن الوباء قد يقتل ما بين 100 ألف شخص إلى 200 ألف شخص في البلاد.

وأعلنت الحكومة الايطالية أمس، تمديد فترة تدابير الطوارئ الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد 10 أيام إضافية حتى الـ13 من أبريل الجاري في ظل استمرار خطر التفشي. وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 727 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13155 شخصاً. كما سجلت وزارة الصحة الإسبانية خلال الـ24 ساعة الماضية 7719 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و864 حالة وفاة. وأفادت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل لـ102136 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9053 حالة وفاة، وتماثلت 22647 حالة للشفاء.

كما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 563 حالة وفاة ذات علاقة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية. وبذلك يرتفع عدد ضحايا البلاد إلى 2352 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات ضمن الكادر الطبي إلى أكثر من ألفي شخص.

وسجلت هولندا 1019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد أمس، ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة. وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا: إن عدد حالات الوفاة الجديدة بالفيروس في البلاد بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 16 وفاة وأكثر من 1300 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. أما في روسيا، فقد سجلت السلطات الصحية 7 وفيات و440 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن 5 من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصاً. أما بخصوص الإصابات الجديدة فقد سُجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها أي 267 حالةً في موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في روسيا إلى 2777 شخصاً 1880 منهم في العاصمة.

وفي آسيا، سجلت كوريا الجنوبية 101 حالة جديدة مصابة بفيروس «كوفيد-19» ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9887 حالةً. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في كوريا ارتفع إلى 165 بعد تسجيل ثلاث وفيات بالفيروس. وقالت إن الإصابات جاءت في الأساس من منطقة العاصمة سيؤول والقادمين من خارج كوريا.

وفي إندونيسيا، سجلت 149 حالة جديدة أمس، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 1677 حالة. وأفاد المتحدث الرسمي أحمد يوريانتو أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 157 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 138 وفاة ونحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت الوزارة أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت بهذه الوفيات الجديدة 3036 شخصاً.