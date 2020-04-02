تحرك حوثي لتصفية قيادات حزب المؤتمر في صنعاء

صنعاء (الاتحاد) تعرض القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وأمين عام المجلس المحلي في العاصمة صنعاء أمين جمعان لمحاولة اغتيال.

وبحسب مصادر مقربة من القيادي المؤتمري أن مسلحين يحملون شعارات حوثية أطلقوا النار على سيارة جمعان أثناء مروره بالقرب من سوق الكميم القريب من منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح في صنعاء ما أسفر عن إصابته ، موضحا أن المسلحين فروا على متن دراجات نارية عقب تنفيذهم الهجوم.

وكشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ «الاتحاد» أن عملية اغتيال القيادي في الحزب أمين جمعان تندرج ضمن مخطط حوثي إجرامي يهدف إلى تصفية قيادات المؤتمر الذين لا يزالون في مناطق سيطرتهم ، لافتا إلى الكثير من قيادات الصف الأول في الحزب تقبع تحت الإقامة الجبرية في حين تتعرض قواعد الحزب والنشطاء الموالون له لحملات الاختطافات والاعتقالات والاستهدافات ضمن الحملات الانتقامية التي تمارسها ميليشيات الحوثي منذ إعلان انتفاضة 2 ديسمبر التي قادها الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر.

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