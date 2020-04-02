ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 642

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 40 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 642 مصابا.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إنه تم استبعاد 2653 حالة جاءت نتائج تحليلها سلبية. كما ارتفع عدد الوفيات في المغرب إلى 37 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن أعمار المصابين بالفيروس في البلاد تتراوح بين شهرين و96 عاما وأن عدد حالات الشفاء يبلغ 26 حالة.

وفرض المغرب إجراءات مبكرة لاحتواء تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة من بينها إغلاق المدارس ووقف جميع الأنشطة الثقافية والرياضية وحظر التجمعات وإغلاق المجال الجوي المغربي.

كما فرضت البلاد حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي على أن تمتد إلى 20 أبريل الجاري.

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