الاحتلال يتوغل في غزة ويجرف مزارع

علاء المشهراوي، عبد الرحيم الريماوي (القدس، رام الله، غزة)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر أمس الأربعاء بالضرب المبرح على شابين مقدسيين، قبل اعتقالهما في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت شاباً وسلمت استدعاءات لآخرين.

في السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس الأربعاء، مخيم شعفاط وشارع عناتا بالقدس المحتلة. وأفاد شهود العيان أن دوريات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط وشارع عناتا بالقدس المحتلة وأغلقت الطريق. وتكثف سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لبلدات وقرى مدينة القدس المحتلة، كان آخرها مصادرة معونات وطرود غذائية، كانت مخصصة لمساعدة المقدسيين في ظل أزمة كورونا، واعتقال عدد من القائمين على المبادرة الإغاثية.

كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، شمالي قطاع غزة، ونفذت أعمال تجريف واسعة. وأكد شهود العيان أنّ «13 آلية عسكرية إسرائيلية ترافقها عدة جرافات توغلت مسافة 70 مترًا شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة ونفذت أعمال تجريف واسعة في المزارع الفلسطينية مما الحق بها خسائر فادحة.

وتضاف هذه الخروقات، إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في ال 26 من أغسطس 2014، كما أنها تشكل خرقًا للتفاهمات التي توصل إليها الطرفان نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة. في غضون ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية رمانة غرب مدينة جنين. وقال شهود العيان: ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل قيد الإنشاء، قرب جدار الفصل العنصري.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت 4 فلسطينيين بهدم منازلهم في قرية رمانة، بحجة البناء من دون ترخيص. واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

إلى ذلك صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، كرفانًا سكنيًّا تعود ملكيته للمواطن أنور أبو جودة، بعد أن داهم الاحتلال خربة علان الواقعة جنوب غرب الجفتلك بالأغوار الوسطى، واستولى عليه، دون معرفة الأسباب. ويقيم في خربة علان، 50 أسرة، وهي إحدى التجمعات الفلسطينية المنتشرة في منطقة المصنفة C في الضفة الغربيّة حسب اتفاق «أوسلو»، وسكانها معرّضون لخطر حقيقيّ بترحيلهم من السلطات من مواقع سكناهم بذرائع مختلفة.