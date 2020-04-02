الجيش اليمني يحرر أجزاء واسعة من جبال هيلان

عقيل الحلالي (صنعاء)

حرر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأربعاء، أجزاء واسعة من سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية شمال مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب شرق البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية في مأرب لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة الشعبية، ومدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي، حررت أجزاء واسعة من جبال هيلان المطل على مدينة صرواح، مركز المديرية، مشيرة إلى أن القوات تمكنت من السيطرة على العديد من المرتفعات الاستراتيجية في السلسلة الجبلية بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المواجهات والضربات الجوية للتحالف العربي.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الأربعاء في بيان، أن قوات الجيش «نفذت عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، والتي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية» التي تمتد لأكثر من 12 كيلومتراً. وأشار البيان إلى أن «سقوط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح وأسير»، مضيفاً أن قوات الجيش استعادت كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت بحوزة ميليشيات الحوثي.

وكتب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على تويتر :»الجيش بإسناد من التحالف بقيادة السعودية، يحقق انتصارات وتقدماً في جبهة صرواح، ويحرر مواقع استراتيجية لأول مرة منذ 2015».

. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر أجرى اتصالات هاتفية مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، للإطلاع على المستجدات الميدانية في مأرب والجوف، مشيرة إلى أن الأحمر أشاد «بالملاحم البطولية» للجيش والمقاومة القبلية في مواجهة «تصعيد واعتداءات الميليشيات الحوثية». وعبّر نائب الرئيس اليمني عن تقديره لدعم دول التحالف بقيادة السعودية، ودورها في مساندة جهود الجيش، وتحقيق الانتصارات الميدانية ضد ميليشيا الحوثي.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس الأربعاء، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق) حيث تدور معارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي منذ أسابيع. كما قصفت مقاتلات التحالف، أمس ولليوم الثالث على التوالي، مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال البلاد، ودمرت أيضاً مواقع للمتمردين في محافظة صعدة المجاورة على حدود السعودية.