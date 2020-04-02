جهود إماراتية للوقاية من «كورونا» في سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذ الحملات الوقائية في أرخبيل سقطرى وذلك ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد الذي تفشى عالميا. ونفذت فرق الطوارئ بدعم من مؤسسة خليفة الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة في أرخبيل سقطرى حملات تعقيم ورش وقائية للمرافق والقطاعات الخدمية والتعليمية والصحية وكذا الشوارع والمساجد والأسواق العامة في أنحاء متفرقة من الأرخبيل، كما شملت الحملات برامج توعوية للأهالي بكيفية الوقاية من فيروس «كورونا» وعمليات تنظيف للشوارع وإزالة المخلفات والأتربة من الأحياء السكنية في إطار الجهود الرامية إلى خلق بيئة نظيفة طاردة للأمراض والأوبئة القاتلة.

ولقيت الجهود الإماراتية إشادة وثناء من قبل أهالي سقطرى الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه التحركات الإنسانية التي تأتي ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس القاتل.

وأكد الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية قلنسية عيسى الحكمي أن الجهود الخيرة المبذولة من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ليست بغريبة عن دولة الإمارات التي تلبي دائما النداءات والمناشدات الإنسانية في الكثير من المحن والأوقات الصعبة، موضحا أن عمليات الرش الوقائية بالمياه والمواد المعقمة استهدفت الأماكن العامة والأسواق والمساجد والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية والخدمية التي تشهد تجمعات وحركة للمواطنين.

وعبر المسؤول المحلي عن شكر وامتنان أبناء سقطرى لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية على الأعمال التوعوية والوقائية والإنسانية التي تبذلها من أجل سلامة وحماية الأهالي من مخاطر الإصابة بهذا الوباء الخطير.

وأسهمت الجهود التي تنفذها مؤسسة خليفة في خلق وعي مجتمعي لدى أبناء سقطرى حول طرق الوقاية والاحتراز التي يجب اتباعها خلال هذه الفترة لضمان سلامة الجزيرة من الفيروس وحماية أبنائها.