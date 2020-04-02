900 ألف إصابة و45 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

أحصيت رسميا، الأربعاء، أكثر من 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره.

وسجلت 905589 إصابة بينها 45 ألفا و719 وفاة في 187 دولة ومنطقة، وخصوصا في الولايات المتحدة (203608 إصابات و4476 وفاة) حيث يسجل الوباء انتشارا هو الأسرع، وإيطاليا (110574 إصابة) وهي البلد الأكثر تضررا لجهة عدد الوفيات (13155) وإسبانيا (102136 إصابة و9053 وفاة) والصين (81554 إصابة و3312 وفاة).

وقد سجلت هذه الحصيلة وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس للأنباء يستند إلى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 19.00 ت غ.

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الأربعاء من سرعة انتشار الوباء عبر العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس «إنه الوباء الأول الذي يتسبب به فيروس كورونا (...) وسلوكه ليس معروفا جدا»، مضيفا أنه علينا «أن نتوحد لمكافحة هذا الفيروس المجهول والخطير».

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