شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 69 حالة إيجابية جديدة و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 22 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأشار إلى أن ال 69 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وأن حالات الوفاة الستة بينهم أردني الجنسية و5 مصريين. وبين مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.