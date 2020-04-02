شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يتوقع وصول وفيات «كورونا» إلى 16 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

حذر أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، من أن نحو 16 ألف شخص قد يموتون نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد في نيويورك وحدها.

وفي الوقت الذي تعد نيويورك فيه بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حذر كومو من تفشي الفيروس في مناطق أخرى: "انظروا إلى حالنا اليوم، ترون أنفسكم غدا".

وقال كومو، إن إجمالي حالات الوفاة في ولاية نيويورك وصلت إلى 1941، وهو ما يمثل قرابة نصف الوفيات جراء الفيروس على مستوى البلاد. وتصل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية إلى 83 ألفا و 712 حالة على الأقل.

وأوضح أن "هذا الرقم سيستمر في التصاعد"، متوقعا أن يصل تفشي المرض على المستوى المحلي إلى ذروته "في نهاية أبريل تقريبا".

وقال إن نيويورك ستحتاج خلال الذروة إلى 110 آلاف سرير بالمستشفيات و37 ألف جهاز تنفس صناعي، لكن الحكومة الاتحادية لم ترسل سوى 4000 جهاز تنفس صناعي.

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وأعلن كومو أيضا أنه سيتم إغلاق ملاعب مدينة نيويورك حيث لا يتم اتباع الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بدقة كافية حتى الآن، خاصة من قبل الشباب.

وتساءل كومو قائلا: "من الذي يجب أن يموت أيضا كي تدركون أنكم تتحملون مسؤولية؟".

وقال كومو في رسالة شخصية إنه "خائف" على شقيقه، كريس كومو المذيع بشبكة "سي إن إن"، الذي تبين بالفحص أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريح عاطفي: "لم أستطع حماية شقيقي"، مشيرا إلى أن "أي شخص يمكن أن يصاب بهذا المرض".