نيويورك بؤرة الوباء في أول دولة تتخطى الـ200 ألف إصابة بفيروس كورونا

وبلغت حصيلة وفيات الفيروس 4,361 حالة في الولايات المتحدة، التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس مع 203,608 إصابات مسجّلة.

وولاية نيويورك هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيلها 1900 وفاة على الاقل، وفق حاكمها آندرو كومو.



وفي محاولة للحد من التفشي المتنامي للوباء، طلب من أكثر من 8 أميركيين من أصل 10 ملازمة منازلهم.

ويعتبر البيت الأبيض أن الوباء سيؤدي إلى وفاة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص في حال التزم الأميركيون بالإجراءات الحالية، مقابل ما بين 1.5 و2.2 مليون لو لم تتخذ هذه التدابير.