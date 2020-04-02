نيويورك بؤرة الوباء في أول دولة تتخطى الـ200 ألف إصابة بفيروس كورونا

تخطّت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأميركية.
وولاية نيويورك هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيلها 1900 وفاة على الاقل، وفق حاكمها آندرو كومو.
وفي محاولة للحد من التفشي المتنامي للوباء، طلب من أكثر من 8 أميركيين من أصل 10 ملازمة منازلهم.
ويعتبر البيت الأبيض أن الوباء سيؤدي إلى وفاة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص في حال التزم الأميركيون بالإجراءات الحالية، مقابل ما بين 1.5 و2.2 مليون لو لم تتخذ هذه التدابير.
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