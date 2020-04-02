أعلنت رئاسة الادعاء العام، اليوم الخميس، عن بدء اعمال لجنة التحقيق المشكلة باستلام مبلغ 250 مليون دولار من شركة روزنفت الروسية من قبل أحد الأطراف بإقليم كردستان، وقضية الاستيلاء على مبلغ مليار دولار من أموال حكومة الإقليم في أحد المصارف اللبنانية.
وأوضحت، أن "للجنة تتألف من ثلاثة أعضاء وهم القاضي آزاد حسن أحمد رئيس الإدعاء العام في إقليم كردستان رئيساً، والقاضي بشتيوان سمكو نوري عضو الإدعاء العام عضواً، والقاضي عبدالستار محمد رمضان عضو الإدعاء العام عضواً".
وتابعت، "جاء الكشف عن قضية استلام مبلغ 250 مليون دولار من شركة روزنفت الروسية خلال بيانات اتهام متبادلة بين جهازي المخابرات باراستن وزانياري، أما قضية الإستيلاء على مبلغ مليار دولار من أموال حكومة الإقليم في لبنان فقد نشرتها وسائل إعلام غربية".
ونوهت الى أن "رئيس حكومة الإقليم انكر صحة القضيتين ودعاً إلى تحقيق الإدعاء العام فيهما"، ميرة الى أن "يعود تاريخ القضيتين إلى فترة الكابينة الوزارية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني".
كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء العام: لجنة التحقيق باستلام 250 مليون دولار من شركة روسية تبدأ اعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.