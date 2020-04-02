أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يجوز تعليق فريضة الحج هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكان وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن دعا دول العالم الإسلامي للتريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا
وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن: المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم ، لكن الظروف الاتية تجعلنا ننصح القادمين من جميع أنحاء العالم التريث فى عمل عقود الحج حتى تتبين الرؤية
وقال الوزير، في تصريحات صحفية: "تعليق الحج حال خشية الهلاك كتعليق الجمع والجماعات سواء بسواء".
وأوضح الوزير أنه "يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح للضرورة أو المصلحة، كذلك يحوز تقديم الزكاة عن وقتها للمصلحة، وصواب ذلك عظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: من الوارد تأجيل الحج هذا العاام بسبب تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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