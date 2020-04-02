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قتيل في إشكال فردي على مفترق برقايل

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أفادت معلومات بأن (م.م) أطلق النار في اتجاه (ح. د)، من مسدس حربي واصابه في رأسه، إثر تطور ​اشكال فردي​ بينهما، في حي العمارة على متفرق بلدة ​برقايل​.

ونقل المصاب الى "​مركز اليوسف الاستشفائي​" في حلبا، حيث فارق الحياة لاحقاً.

كما وحضرت الى المكان عناصر القوى الامنية، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة، والتعقبات جارية لتوقيف مطلق النار الذي فر الى جهة مجهولة.

إلى ذلك أحرق عدد من أقارب المصاب منزل مطلق النار الفار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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