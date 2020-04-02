بومبيو أكد لنظيره السعودي أن واشنطن ستواصل دعم الرياض في مواجهة سلوك طهران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية في مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار".
وفي وقت سابق لمح بومبيو، إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى للمساعدة في محاربة فيروس كورونا
وفي تصريحات للصحافيين، شدد بومبيو على أن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي.
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