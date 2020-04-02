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بومبيو أكد لنظيره السعودي أن واشنطن ستواصل دعم الرياض في مواجهة سلوك طهران

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أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله أن "​الولايات المتحدة​ ستواصل دعم ​​ في مواجهة سلوك ​إيران​ المزعزع للاستقرار".

وفي وقت سابق لمح بومبيو، إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى للمساعدة في محاربة ​فيروس

وفي تصريحات للصحافيين، شدد بومبيو على أن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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