بومبيو أكد لنظيره السعودي أن واشنطن ستواصل دعم الرياض في مواجهة سلوك طهران

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله أن "​الولايات المتحدة​ ستواصل دعم ​السعودية​ في مواجهة سلوك ​إيران​ المزعزع للاستقرار".

وفي وقت سابق لمح بومبيو، إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى للمساعدة في محاربة ​فيروس كورونا​

وفي تصريحات للصحافيين، شدد بومبيو على أن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي.