ترامب: تهديد فيروس كورونا تجاوز في خطورته تهديد الجماعات الإرهابية

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "تهديد ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، تجاوز في خطورته تهديد ​الجماعات الإرهابية​".

وفي مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية بشأن كورونا، شدد ترامب على أن "السلطات تحارب فيروس كورونا على كامل الجبهات الصحية والاقتصادية"، منوّهاً بأنه "لا نعلم إذا كانت الصين صادقة بشأن أعداد إصابات كورونا فيها".

كما أوضح أنه "لدينا 151 دولة باتت قيد الحصار بسبب انتشار فيروس كورونا"، منوّهاً بأنه "سيكون لدينا وفرة بأجهزة التنفس وسنساعد بها الآخرين".

كما أشار ترامب إلى أنه "حذرت إيران من رد قوي إذا تمت مهاجمة قواتنا في العراق"، مشيراً إلى أننا "نراقب الوضع في العراق وأي إعتداء على قواتنا سيكون الرد عنيفاً".

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وأعرب عن تخوّفه من أن "تحاول جماعات إجرامية في الولايات المتحدة استغلال انتشار فيروس كورونا".

وفي هذا الإطار، شدد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، على أنه "قررنا نشر قطع حربية في الولايات الجنوبية، بهدف مواجهة تهريب المخدرات".

وقد أكدت خلية الأزمة أن "عصابات المخدرات تستغل أزمة كورونا لزيادة عمليات التهريب"، موضخةً انها "تستخدم الجيش لمنع تهريب المخدرات من المكسيك".

وأفادت الخلية بأنها "تركز على مواجهة كورونا مع العمل على حماية الأمن القومي".