عطل في تطبيق "واتس آب" يتسبب فى توقف خاصية الرسائل الصوتية والصور

تعرض تطبيق "​واتس آب​"، لعطل فنى، مما تسبب في توقف خاصية الرسائل الصوتية والصور. ويواجه مستخدمو التطبيق مشكلة تقنية تمنع تحميل الصور والوسائط الصوتية، إذ فوجئوا، قبل قليل، بتعطل تحميل الصور والفيديوهات، ولا يستطيع المستقبل تحميل الصورة، فيما لم يعرف حتى اللحظة متى عودة عمل التطبيق.

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