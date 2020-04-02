بوتين يوقع قانونا يعاقب مخالفي القواعد الصحية بالسجن حتى 7 سنوات

وقع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة، والذي يقضي بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل أي حوالي 12.7 ألف دولار، على مخالفي القواعد الصحية أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

ويتضمن القانون كذلك، غرامة قد تصل إلى مليوني روبل أي ما يقارب 25.3 ألف دولار، والسجن 5 سنوات، حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص، وفي حال وفاة شخصين أو أكثر، سيواجه المخالف السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.

كما وقع بوتين تعديلاً تشريعياً ينص على فرض غرامات تتراوح بين 1.5 مليون و10 ملايين روبل، أي 19 ألفاً و126.6 ألف دولار، على من ينشر معلومات كاذبة عن الأوبئة.

كذلك وقع الرئيس الروسي على قانون يسمح للحكومة بتخصيص وإعادة توزيع الأموال لمحاربة آثار ​كورونا​، دون إدخال تعديلات على قانون الميزانية، بالإضافة إلى قانون حول إرجاء دفع ​الضرائب​ وتقديم تسهيلات ضريبية وتخفيض أسعار التأمين لمشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي.

ووقع بوتين قانوناً يفرض ضريبة على الفوائد المستحقة على الودائع المصرفية، في حال كانت الفوائد أكثر من مليون روبل للحساب على أساس سنوي.