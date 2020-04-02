بلدية السهيلة: تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في نطاق البلدة

أعلنت بلدية السهيلة - كسروان أنها سجلت اليوم أول اصابة بفيروس كورونا في نطاقها لسيدة في العقد الثامن من العمر. وقد تم نقل المصابة الى مستشفى بيروت الحكومي كما طلب من عائلتها الحجر المنزلي الى حين صدور نتائج فحوصاتهم.
وأوضحت أنه تم طلب الحجر لأسبوعين كاملين لسكان المبنى الذي كانت تقيم فيه المريضة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعقيم كامل المبنى.
وذكرت السكان بالإلتزام والتقيد بجميع الإرشادات الصادرة، مع التأكيد على الإستمرار بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى.
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