عودة تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل طبيعي

عاد تطبيق "​واتساب​" إلى العمل بشكل طبيعي بعد أن طرأ خلل عليه منذ بعض الوقت، أدّى إلى تعطّل إرسال وإستقبال الصور والفيديو عند بعض المستخدمين.

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