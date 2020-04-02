شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى: جزء من هيبة أمريكا تراجع مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب السياسى أحمد المسلمانى المستشار السابق لرئيس الجمهورية، على تفاقم أزمة كورونا على المستوى العالمى، خاصة في الولايات المتحدة الامريكية، قائلًا إن جزءًا من هيبة أمريكا تراجع مع أزمة كورونا.

وقال "المسلمانى" خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن: "أمريكا رغم التطور العلمى الكبير وصعود الفضاء، ولكن وقت الجد قالوا إنهم لا يملكون أجهزة تنفس أو كمامات.. أمريكا أنفقت أرقاما خرافية للسلاح النوى والبيولوجي والكيماوى والوصول للمريخ ورغم كل ده عاجزة عن الكمامات.. كنا نتوقع أنه لو فيه غزو فضائى من المريخ أمريكا هترد، لكنها تأثرت بفيروس كورونا ونيويورك الآن بؤرة فيروس كورونا في العالم".

وأوضح أن كورونا خطر حقيقى يهدد العالم والإجراءات المتخذة صحيحة ولازمة.