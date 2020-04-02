شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: تحمل صندوق تحيا مصر لنفقات الحجر للعائدين يعكس اهتمام الدولة بأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر لتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والمتواجدين في فنادق العزل، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على رعاية صحة العائدين من الخارج وتوجيه اهتمام بصحتهم.

وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ، في بيان لها، أن وزارة الهجرة تبذل قصارى جهدها لإنهاء إجراءات عودة المصريين في الخارج، بالتعاون مع السفارات المصرية في جميع الدول التي توجد بها مصريين، مما يعكس اهتمام الدولة وتقديرها للمصريين في الخارج ودورهم في نهضة الاقتصاد المصري.

واضافت عضو مجلس النواب، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج يقدم نموذج إيجابي في رعاية أي دولة لمواطنيها سواء في الداخل او الخارج، واهتمامها بهم حتى عودتهم لأرض الوطن.

وفى وقت سابق استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة تابعة لشركة "إير كايرو" قادمة من باريس، وعلى متنها نحو 87 مصريا كانوا عالقين فى فرنسا، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل المقبل كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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وأجرت اطقم الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى فحصوات طبية على كافة ركاب رحلة باريس، حيث تم إخضاع جميع الركاب إلى فحوصات الحجر الصحى بالمطار، وتم نقل جميعهم إلى الحجر الصحى داخل أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة، وذلك بعد تجهيزه ليصبح مقرا لعزل المصريين العائدين من الخارج، تطبيقا لقرار وزارة الصحة بإلزام كافة العائدين من الخارج إلى دخول الحجر الصحى لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

وبدأت سلطات الطيران المدنى بالمطارات المصرية، أمس الثلاثاء، تطبيق قرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، وذلك إخضاع جميع العائدين إلى الحجر الصحى فور وصولهم إلى القاهرة، فى إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إجبار الراكب الراغب فى العودة إلى البلاد على كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى فور وصوله البلاد، خلال فترة العزل المقررة وذلك لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.