شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قرار الحكومة بصرف 4 مليارات جنيه مستحقات للمقاولين يسرع عملية التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بصرف نحو 3.8 مليار جنيه مستحقات للمقاولين لسداد رواتب العمال، قائلا إنه قرار حيوي في ظروف صعبة للحفاظ على حالة النشاط والتنمية في مختلف مشاريع التعمير والبناء على أرض مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إلى التصريحات التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأكد فيها على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواق، مشددا على أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، كما أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى مصر.

وقال إسماعيل إن معدلات الانجاز في مشاريع البنية التحتية والعقارية في البلاد تسير بنجاح كبير ولابد من الحفاظ على هذه الوتيرة.

وفى وقت سابق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

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وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء للمحافظين أن اللقاء الذى يتجدد بهم اليوم للمرة الثانية خلال أسبوع، يأتى بهدف متابعة الموقف على مستوى كل محافظة، وذلك فيما يتعلق بالالتزام الصارم بتطبيق قواعد وإجراءات الحظر، والعمل في الوقت ذاته على عدم إعاقة حركة الشاحنات وعربات النقل، واستمرار عمل المصانع بكامل طاقتها بالتنسيق مع تلك المصانع حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، ومتابعة حركة الموانئ لضمان عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية من جراء تلك الإجرءات.

كما أكد مدبولي أن الإجتماع يستهدف أيضاً متابعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة، لافتاً إلى التنسيق الكبير الذي يتم خلال هذه الفترة لتعويض أي نقص في المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية، مشيراً إلى أن هناك خطة إذا استلزم الأمر في مرحلة ما ـ لاقدر الله ـ للإستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية، ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا، مضيفاً أنه ستكون هناك رؤية واضحة لذلك خلال الأسبوع المقبل، ومؤكدأً أن الأرقام تشير إلى أن الأمور حتى الآن مازالت تحت السيطرة وفي حدود قدرة وزارة الصحة.