شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: إصابات «كورونا» تصل لمليون خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

عبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه العميق، اليوم الأربعاء، تجاه "التزايد السريع لوتيرة تفشي" فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، والذي وصل الآن إلى 205 دول ومناطق.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من مقر المنظمة في جنيف: "خلال الأسابيع الخمسة الماضية كان هناك تزايد متسارع في عدد الحالات الجديدة وزاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي".

وأوضح مدير المنظمة: "خلال الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة في حين ستصل الوفيات إلى 50 ألفا على مستوى العالم".