شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: إصابات «كورونا» تصل لمليون خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من مقر المنظمة في جنيف: "خلال الأسابيع الخمسة الماضية كان هناك تزايد متسارع في عدد الحالات الجديدة وزاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي".
وأوضح مدير المنظمة: "خلال الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة في حين ستصل الوفيات إلى 50 ألفا على مستوى العالم".
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