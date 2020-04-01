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الجيش اليمني يحرز تقدمًا كبيرًا في سلسلة جبال بمأرب 

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرز تقدمًا كبيرًا في سلسلة جبال بمأرب  والان نبدء بالتفاصيل

أحرز الجيش اليمني، اليوم، تقدماً جديداً في سلسلة جبل هيلان غرب محافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية نفّذوا عملية عسكرية نوعية تمكنوا خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، والتي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيات، وتمكنت من تدمير ثلاث عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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