تحذيرات دولية من خطر  نقص المواد الغذائية في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

حذر مدراء ثلاث منظمات دولية من خطر حصول "نقص في المواد الغذائية" في السوق العالمية بسبب ما يولده تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" من اضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية.

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وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصيني كو دونغيو ومدير منظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ومدير منظمة التجارة العالمية البرازيلي روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك نادر، إن "الغموض حول توفر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير" التي قد تتسبب بدورها بـ"نقص في السوق العالمية".

وقال نص البيان المشترك إنه بالنسبة إلى المنظمات الثلاث التي تعنى بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، "من المهم" تأمين المبادلات التجارية "بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية على وجه خاص".