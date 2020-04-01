بعد قرار السيسي.. وزير الإعلام: صندوق تحيا مصر يتحمل نفقات الحجر الصحي لهذه الفئة فقط

كتب: ضياء السقا

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن في الحجر الصحي بالفنادق.

وأوضح "هيكل"، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن القرار يشمل المصريين الذين عادوا بالفعل على مدار اليومين الماضيين، لأنهم كانوا لا يعلمون بصدوره قبل عودتهم.

وأكد وزير الإعلام أن فترة الحجر الصحي ستكون 14 يوما وفقا لما هو مقرر حتى الآن.

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يأتي ذلك بعد أزمة رفض العائدين من الكويت، الثلاثاء، الدخول في الحجر الصحي عقب وصولهم مصر، بسبب تحملهم تكلفة فترة الحجر لمدة 14 يوما.

وأعقب ذلك إعلان وزارة الهجرة، أن الصحة المصرية، اشترطت على المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة إلى مصر، كتابة إقرار بدخول الحجر الصحي، لمدة 14 يوما، على نفقتهم قبل ركوب الطائرة، كشرط للعودة.

وبحسب بيان نشرته الهجرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء علي المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى فرنسا وبريطانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.

وأشار المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.