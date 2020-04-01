السيسى يصدر قرارا بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين القادمين من الخارج

كتب: ضياء السقا

ذكرت قناة الحياة، الأربعاء، إن مصدر بمجلس الوزراء، أكد لبرنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على قرار بتحمل صندوق تحيا مصر كافة مصاريف الحجر الصحي للقادمين من الخارج.

يأتي ذلك بعد أزمة رفض العائدين من الكويت، الثلاثاء، الدخول في الحجر الصحي عقب وصولهم مصر، بسبب تحملهم تكلفة فترة الحجر لمدة 14 يوما.

Advertisements

وأعقب ذلك إعلان وزارة الهجرة، أن الصحة المصرية، اشترطت على المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة إلى مصر، كتابة إقرار بدخول الحجر الصحي، لمدة 14 يوما، قبل ركوب الطائرة، كشرط للعودة.

وبحسب بيان نشرته الهجرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء علي المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى فرنسا وبريطانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.

وأشار المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.