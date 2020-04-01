خلف: العفو العام هو قرار سياسي ونحن ليس لدينا اي اعتبار في هذا الامر

أعلن نقيب المحامين في بيروت ​ملحم خلف​، في حديث تلفزيوني "اننا تمكنا من اخراج 320 سجينا أتموا مدة محكومياتهم وتعذر عليهم دفع الغرامات"، مؤكدا على "أهمية تسريع المحاكمات لأنه لا سمح الله لو تم تسجيل أي اصابة ب​فيروس كورونا​ في السجون أو اماكن الاحتجاز فالأمر سيكون سلبي جدا".



ولفت خلف إلى أن "​العفو العام​ هو قرارا سياسيا ونحن ليس لدينا اي اعتبار في هذا الامر، بل القرار هو بيد ​المجلس النيابي​ وهناك عدة اقتراحات في هذا الملف"، معتبرا ان "هناك امكانية لتفعيل عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية يشمل الذين أتموا جزءا من عقوباتهم الجنحية وبقي لهم ما لا يتجاوز 6 أشهر من مدة الحكم".