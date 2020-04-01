أعلن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، في حديث تلفزيوني "اننا تمكنا من اخراج 320 سجينا أتموا مدة محكومياتهم وتعذر عليهم دفع الغرامات"، مؤكدا على "أهمية تسريع المحاكمات لأنه لا سمح الله لو تم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في السجون أو اماكن الاحتجاز فالأمر سيكون سلبي جدا".
ولفت خلف إلى أن "العفو العام هو قرارا سياسيا ونحن ليس لدينا اي اعتبار في هذا الامر، بل القرار هو بيد المجلس النيابي وهناك عدة اقتراحات في هذا الملف"، معتبرا ان "هناك امكانية لتفعيل عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية يشمل الذين أتموا جزءا من عقوباتهم الجنحية وبقي لهم ما لا يتجاوز 6 أشهر من مدة الحكم".
كانت هذه تفاصيل خبر خلف: العفو العام هو قرار سياسي ونحن ليس لدينا اي اعتبار في هذا الامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.