عبد الصمد: اضم صوتي الى صوت وزيرة العدل لتعيين الاكثر كفاءة بدلا من المحاصصة

أعلنت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ نجد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها تضم صوتها لصوت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، بالنسبة إلى الموقف الذي كانت قد أعلنت عنه لناحية أن ​التوازن الطائفي​ مقبول على قاعدة الأكثر كفاءة، لا الأكثر ولاء، مشيرة إلى أن ‏مكافحة ​المحاصصة​ اصعب من مكافحة كورونا.

وشددت عبد الصمد على أن "لبنان يستحقأن نعين الأكثر كفاءة بدلا من المحاصصة والأكثر ولاء"، قائلة: "سأعمل ما بوسعي لتحقيق ذلك لمصلحة لبنان".