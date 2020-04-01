عبد الصمد: اضم صوتي الى صوت وزيرة العدل لتعيين الاكثر كفاءة بدلا من المحاصصة

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها تضم صوتها لصوت وزيرة العدل ماري كلود نجم، بالنسبة إلى الموقف الذي كانت قد أعلنت عنه لناحية أن التوازن الطائفي مقبول على قاعدة الأكثر كفاءة، لا الأكثر ولاء، مشيرة إلى أن مكافحة المحاصصة اصعب من مكافحة كورونا.
وشددت عبد الصمد على أن "لبنان يستحقأن نعين الأكثر كفاءة بدلا من المحاصصة والأكثر ولاء"، قائلة: "سأعمل ما بوسعي لتحقيق ذلك لمصلحة لبنان".
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