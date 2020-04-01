أفادت قناة "سكاي نيوز"، بأن "مسؤول أميركي كشف عن تقارير استخبارية أميركية، تشير إلى تخطيط ميليشيات عراقية مدعومة من إيران لشن هجمات ضد المصالح الأميركية في العراق".
من جهته، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، "إيران من دفع ثمن باهظ إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأميركية المنتشرة هناك".
ولفت ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية أو منشآت في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: ميليشيات عراقية تخطط لشن هجوم على مصالحنا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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