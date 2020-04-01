متحدث باسم البنتاغون: العمل يتواصل على إنشاء نظام للدفاع الصاروخي بالعراق

نقلت قناة "الجزيرة" عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تأكيده أن "العمل يتواصل على إنشاء نظام للدفاع الصاروخي في العراق ولن نفصح عن وضعه"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تدرك الحاجة المشتركة للدفاع الصاروخي لحماية القوات بالعراق".
وفي وقت سابق ترامب حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأميركية المنتشرة هناك.
وجاء في تصريح للرئيس الأميركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "إذا حصل هذا الأمر، ستدفع إيران ثمنا باهظا جدا".
وأضاف ترامب "بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية أو منشآت في العراق"، إلا أنه لم يتّضح ما إذا كان سيّد البيت الأبيض يعني أن لدى واشنطن معلومات استخبارية عن تلك الخطة.
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