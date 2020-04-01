الناتو: سنسرع وتيرة تقديم المساعدات الطبية للحلفاء الذين يعانون من كورونا

أكد الأمين العام لحلف ​الناتو​ ​ينس ستولتنبرغ​، أن "الحلف سيسرع من وتيرة تقديم المساعدات الطبية إلى الحلفاء الذين يعانون أكثر من غيرهم من وباء ​فيروس كورونا​"، موضحاً أنه "يتم حشد المساعدة من الحلفاء الذين يتمتعون بقدرات فائضة لمساعدة من هم في حاجة ماسة".

وشدد ستولتنبرغ، خلال حديث لوكالة "​رويترز​"، على أن "طائرة تركية ستنقل معدات طبية إلى ​إسبانيا​ و​إيطاليا​ اليوم الأربعاء"، مشيراً إلى أنه "سنبحث كيف نكثف ونسرع من وتيرة جهودنا".

كما شدد على أن "المهمة الرئيسية للحلف هي حماية أراضي الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن "​روسيا​ أرسلت إخطاراً بأنها ستجري تدريبات سريعة، تهدف إلى اختبار قدراتها على تقديم الدعم العسكري لاستجابة الجهات المدنية لتفشي "​كوفيد 19​".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الحلف رصد وجوداً بحرياً روسيا كبيراً في بحر الشمال، وتدريبات عسكرية كبيرة في أواخر آذار، اعتبرها الحلف بمثابة استعراض للقوة".