الناتو: سنسرع وتيرة تقديم المساعدات الطبية للحلفاء الذين يعانون من كورونا

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن "الحلف سيسرع من وتيرة تقديم المساعدات الطبية إلى الحلفاء الذين يعانون أكثر من غيرهم من وباء فيروس كورونا"، موضحاً أنه "يتم حشد المساعدة من الحلفاء الذين يتمتعون بقدرات فائضة لمساعدة من هم في حاجة ماسة".
وشدد ستولتنبرغ، خلال حديث لوكالة "رويترز"، على أن "طائرة تركية ستنقل معدات طبية إلى إسبانيا وإيطاليا اليوم الأربعاء"، مشيراً إلى أنه "سنبحث كيف نكثف ونسرع من وتيرة جهودنا".
كما شدد على أن "المهمة الرئيسية للحلف هي حماية أراضي الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن "روسيا أرسلت إخطاراً بأنها ستجري تدريبات سريعة، تهدف إلى اختبار قدراتها على تقديم الدعم العسكري لاستجابة الجهات المدنية لتفشي "كوفيد 19".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الحلف رصد وجوداً بحرياً روسيا كبيراً في بحر الشمال، وتدريبات عسكرية كبيرة في أواخر آذار، اعتبرها الحلف بمثابة استعراض للقوة".
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