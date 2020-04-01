جونسون: التزامنا بالإجراءات المطلوبة يساعدنا في السيطرة على الفيروس

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى أن "الحصيلة الكبيرة للوفيات مؤخراً جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تشعرنا جميعا بالحزن".
وفي رسالة وجهها للشعب البريطاني من الحجر الصحي، أكد جونسون أن "التزامنا بالإجراءات المطلوبة، يساعدنا في السيطرة على الفيروس".
كما شدد على أن "السلطات تسعى لتعزيز اختبارات فيروس كورونا"، لافتاًَ إلى أنه "لا بديل عن عزل المصابين".
وأعرب جونسون عن ثقته الكاملة بأن بلاده "ستهزم هذا الفيروس"، داعياً الجميع إلى "البقاء في منازلهم".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني إصابته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتائج اختبار الفيروس ايجابية.
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