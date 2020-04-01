رئيس الوزراء الإثيوبي: سنبدأ بملأ سد النهضة في موسم الأمطار المقبل

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "بلاده ستبدأ بملأ خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل".
ولفت أحمد إلى أن "الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة"، مؤكداً أن "شعبه يولي مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة".
من جهته، أوضح وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، أن "المشروع الذي أطلق منذ 9 سنوات، اكتمل منه إلى حد الآن أكثر من 72.4%"، منوّهاً بأن "الأعمال فيه جارية على قدم وساق".
وأفاد بيكيلي بأنه "وبمجرد اكتماله سيكون سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا".
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