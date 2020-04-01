السلطات الأميركية: وفاة رضيع بيلغ من العمر شهراً ونصف بسبب كورونا

أكدت ​السلطات الأميركية​ وفاة رضيع عمره شهرٌ ونصف في ولاية كونيتيكت الأميركية، بعد إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكانت جامعة "جون هوبكينز" الأميركية أعلنت في وقت سابق، تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس في ​الولايات المتحدة​، في حين أكدت شبكة "سي بي إس نيوز" تسجيل 865 حالة وفاة جديدة في يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في ​أميركا​ إلى 4080 حالة وفاة".

من جهته، حذر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، من "أيام صعبة تنتظر الأميركيين في غضون الأسبوعين المقبلين، تزامناً مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد".