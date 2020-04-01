السلطات الأميركية: وفاة رضيع بيلغ من العمر شهراً ونصف بسبب كورونا

أكدت السلطات الأميركية وفاة رضيع عمره شهرٌ ونصف في ولاية كونيتيكت الأميركية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت جامعة "جون هوبكينز" الأميركية أعلنت في وقت سابق، تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، في حين أكدت شبكة "سي بي إس نيوز" تسجيل 865 حالة وفاة جديدة في يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في أميركا إلى 4080 حالة وفاة".
من جهته، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من "أيام صعبة تنتظر الأميركيين في غضون الأسبوعين المقبلين، تزامناً مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد".
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