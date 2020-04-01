السلطات البريطانية تقرر استدعاء 3000 من قوات الاحتياط بالجيش لمواجهة كورونا

أصدرت السلطات البريطانية قراراً باستدعاء 3000 من قوات الاحتياط في الجيش، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت في وقت سابق، تسجيل 563 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المرض فى البلاد إلى 2352 شخصا، في حين ارتفع عدد الإصابات ضمن الكادر الطبى إلى أكثر من ألفى شخص.
ومن جهتها قاربت المملكة المتحدة البريطانية، على الانتهاء من بناء مستشفى فى 10 أيام بمركز معارض أكسل، بطاقة 4000 سرير لمرضى الفيروسات التاجية لافتتاحها خلال أيام.
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