السلطات القطرية تمديد تعليق حركة الظيران بسبب كورونا

أعلنت السلطات القطرية تمديد وقف حركة الطيران في البلاد، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية في ​الدوحة​.

ونأني هذه الإجراءات في ظل التدابير التي تتخذها الحكومة القطرية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد.

بالتوازي، أبلغ ​مجلس الوزراء القطري​ شركات القطاع الخاص في وقت سابق، بتوجيه 80% من الموظفين بالعمل عن بعد، للمساعد في الحد من انتشار الفيروس.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن تطبيق التوجيه سيبدأ من غد الخميس ولمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة و​وزارة الخارجية​ والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية والنفط والغاز وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشاريع الوطنية.