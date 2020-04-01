الصحة المصرية: تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ تسجيل 69 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، توازياً مع تسجيل 6 حالات وفاة. في السياق، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً يقضي "بتحمل صندوق "تحيا مصر"، نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج". كما اجتمع السيسي مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد، لبحث جهود مكافحة فيروس كورونا، وتأمين الحدود والتصدي للإرهاب، كما بحثوا التحديات التي تواجه أمن المنطقة، إلى جانب العمل على توفير الخدمات للمواطنين.

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