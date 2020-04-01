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الأمم المتحدة تؤجل قمة المناخ المتوقعة في تشرين الثاني المقبل بسبب كورونا

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أعلنت منظمة ​الأمم المتحدة​ تأجيل "قمة المناخ المتوقعة في تشرين الثاني للعام المقبل، بسبب تداعيات ​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي السياق، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة و​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ و​منظمة الصحة العالمية​، بياناً طالبت فيه "بحماية حقوق وصحة اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في استجابة العالم لجائحة ".

ولفتت المنظمات في بيانها إلى أن "وضع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، في ظروف ضيقة وغير صحية، يبعث على القلق بشكل خاص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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