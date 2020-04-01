الأمم المتحدة تؤجل قمة المناخ المتوقعة في تشرين الثاني المقبل بسبب كورونا

أعلنت منظمة ​الأمم المتحدة​ تأجيل "قمة المناخ المتوقعة في تشرين الثاني للعام المقبل، بسبب تداعيات ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي السياق، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة و​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ و​منظمة الصحة العالمية​، بياناً طالبت فيه "بحماية حقوق وصحة اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في استجابة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد".

ولفتت المنظمات في بيانها إلى أن "وضع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، في ظروف ضيقة وغير صحية، يبعث على القلق بشكل خاص".