محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)
تجمع عدد من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وعمل الجيش اللبناني على تفريقهم.
وتجمع عدد من المتظاهرين في شارع رياض الصلح في طرابلس، وذلك بالرغم من إجراءات حظر التجول ليلاً التي أعلنتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".
وردد المتظاهرون هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم.
وعملت عناصر الجيش اللبناني على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدد التعبئة العامة التي أعلنت في 15 مارس الماضي، حتى 12 أبريل الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.