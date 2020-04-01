وفاة رضيع أمريكي إثر إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، وفاة رضيع عمره 6 أسابيع فقط (شهر ونصف) جراء إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء.
وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 200 ألف حالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المرموقة.
يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد لإصابات كورونا على مستوى العالم.
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