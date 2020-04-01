الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها للإحتجاج على تصريحاتٍ تليفزيونيّة ضدّها

إستدعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم أمس، الثلاثاء 31 مارس 2020، سفير فرنسا بالجزائر ليبلغه "إحتجاج الجزائر الشديد" على التصريحات "الكاذبة والبغيضة وكذا القذف" ضد الجزائر التي تم الإدلاء بها مؤخرا بأحد البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية .

وأوضح البيان أن "وزير الشؤون الخارجية إستدعى سفير فرنسا بالجزائر على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".

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وأضاف ذات المصدر أن "وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الإحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده، تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وقد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لـ"رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر" .