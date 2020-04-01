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الجيش اللبناني ينفي إصابة 10 من عناصره بكورونا

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نفت قيادة الجيش اللبناني، صحة الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة 10 من عناصره بفيروس .

وقالت قيادة الجيش، في بيان لها: "إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل بيانا مزيفا منسوبا إلى قيادة الجيش، يتضمن مزاعم عن إصابة

عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم".

ونفت قيادة الجيش ما ورد في البيان، مؤكدة أن الإجراءات الوقائية والضرورية قد اتُخذت، فلا إصابات مثبتة في صفوف عناصر وضباط فوج الحدود البري

الثاني، باستثناء الضابط الذي أعلن، أمس، عن إصابته، علما بأن حالته جيدة وهو يخضع للعلاج.

وحذرت قيادة الجيش من مغبة اختلاق أخبار وبيانات ونسبها إلى المؤسسة العسكرية، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت الأربعاء، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 479 إصابة.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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