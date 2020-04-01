الجيش اللبناني ينفي إصابة 10 من عناصره بكورونا

نفت قيادة الجيش اللبناني، صحة الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة 10 من عناصره بفيروس كورونا.

وقالت قيادة الجيش، في بيان لها: "إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل بيانا مزيفا منسوبا إلى قيادة الجيش، يتضمن مزاعم عن إصابة

عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم".

ونفت قيادة الجيش ما ورد في البيان، مؤكدة أن الإجراءات الوقائية والضرورية قد اتُخذت، فلا إصابات مثبتة في صفوف عناصر وضباط فوج الحدود البري

الثاني، باستثناء الضابط الذي أعلن، أمس، عن إصابته، علما بأن حالته جيدة وهو يخضع للعلاج.

وحذرت قيادة الجيش من مغبة اختلاق أخبار وبيانات ونسبها إلى المؤسسة العسكرية، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت الأربعاء، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 479 إصابة.

